Ярославль, , 12:22 — REGNUM В Ярославской области за сутки было выявлено 307 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Предыдущий ковидный максимум был зафиксирован 24 января 2022 года и составил 289 выявленных случаев заражения за сутки. Как ранее сообщало ИА REGNUM в понедельник в регионе впервые выявили заражения штаммом «омикрон».

За сутки выздоровело 52 человека и 4 скончались. Госпитализировали за эти 24 часа 117 человек.

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