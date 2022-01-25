Афины , , 12:00 — REGNUM Пятая сессия Греко-турецкого совместного экономического комитета прошла в Афинах 24 января, сообщает AMNA.

Греция Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Согласно совместному заявлению, главы двух делегаций выразили удовлетворение возобновлением работы комитета, последняя сессия которого состоялась более 11 лет назад в Анкаре, в октябре 2010 года. Обе стороны также выразили свою приверженность продолжению работы по достижению прогресса в вопросах, включенных в позитивную повестку дня, с акцентом на содействие экономическому сотрудничеству и торговым операциям между двумя странами.

Представители комитета обсудили ряд вопросов, среди которых:

a) Двусторонняя торговля и перспективы дифференциации и расширения торговых операций;

b) Инициативы по инвестициям и стимулированию бизнеса к созданию совместных предприятий в Греции и Турции;

c) Расширение сотрудничества в энергетическом секторе для обеспечения энергетической достаточности;

d) Сотрудничество в области охраны окружающей среды, управления отходами, водных ресурсов и вопросов, связанных с изменением климата;

e) Сотрудничество в области транспорта;

f) Торговые операции, связанные с продовольствием и сельскохозяйственной продукцией;

g) Возобновление двустороннего сотрудничества в области исследований и технологий.

Что касается туризма, представители двух стран выразили удовлетворение прогрессом сотрудничества в этой области в ходе Четвертой сессии Греко-турецкого совместного комитета по туризму и Девятого Турецко-греческого туристического форума, состоявшегося в ноябре 2021 года в Измире, и сейчас подтвердили свою приверженность изучению путей расширения сотрудничества в целях увеличения туристических потоков между двумя странами.