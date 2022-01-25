Горно-Алтайск, , 11:53 — REGNUM Размер выплаты опекунам на содержание приёмных детей в Республике Алтай с 1 января 2022 года вырос на 20%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, инициатором повышения стало надзорное ведомство.

Согласно закону, размер должен устанавливаться исходя из величины прожиточного минимума на детей в республике. Таким образом, выплаты будут увеличиваться в течение трёх лет подряд на 20% ежегодно (с 1 января 2021, 2022 и 2023 годов).

«Размер выплаты вследствие принятия указанного закона Республики Алтай повышен в 2021 году с 6325 руб. до 7590 руб., в 2022 году с 7590 руб. до 9108 руб. ежемесячно на одного ребёнка», — отметили в прокуратуре.

Добавим, что всего опекуны в республике получают пособия на 1338 детей.