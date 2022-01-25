Сеул, 25 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. С 4 по 20 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине Южную Корею будут представлять 63 спортсмена. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Олимпийского комитета Южной Кореи.

Petr Kratochvil Олимпийские игры

По их словам, это третья по величине спортивная делегация Южной Кореи на зимних Олимпийских Играх.

Известно, что спортсменов будет сопровождать делегация из 61 человека.

В текущем году сборная Южной Кореи надеется завоевать одну или две золотые медали, чтобы войти в топ-15 стран по медальному зачету.

Южнокорейские спортсмены также рассчитывают на медали в шорт-треке, конькобежном спорте, сноуборде и кёрлинге.

Читайте также: Спикер парламента Южной Кореи посетит церемонию открытия ОИ в Пекине