Тбилиси, 25 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Национальное агентство минеральных ресурсов при министерстве экономики Грузии объявило конкурс на право добычи золотого песка в реке Ингури. Объявление было выложено на сайте ведомства.

Bullion Vault Золотой слиток

Сообщается, что победитель лота сможет вести добычу золота в сёлах Гвебальда и Гвальдера Местийского муниципалитета в Сванетии. Лицензия предоставляется на пять лет. Начальная стоимость лота — 10 тыс. лари (около $3250).

Площадь территории, где победитель аукциона сможет добывать драгоценный металл, составляет 80 гектаров. Но придется соблюдать ряд требований: на полученных территориях нельзя будет ограничивать право прохода, а местных жителей обязательно нужно предупреждать о начале работ.

Стоит отметить, что река Ингури является также границей между Грузией и Абхазией.