Черкесск, 25 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии появится первая в республике «умная» спортплощадка. Её построят в микрорайоне Московский города Усть-Джегута. Реализация проекта ведется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

MarSaf Спортплощадка

«Умная» спортивная площадка будет оборудована видеокамерами, системой учета посетителей, которые благодаря оснащению QR-кодами позволят устанавливать индивидуальные задачи для тренировок и проверять правильность выполнения упражнений.

На спортплощадке можно будет заниматься футболом, легкой атлетикой и игровыми видами спорта. Здесь же будут установлены уличные тренажеры и трибуны для зрителей.