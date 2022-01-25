Москва, 25 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Самый главный приоритет во время учёбы в вузе, по мнению 45% жителей России, — хорошо учиться. В 2010 году так считали 59% опрошенных, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

ИА REGNUM Студенты

Также среди приоритетов учёбы в вузе — подыскивать будущую работу, обшяясь с работодателями (36%), научиться самостоятельной жизни (36%), активно принимать участие в студенческих мероприятиях (17%), найти друзей, будущего супруга, завести семью (14%).

Есть студенты в семье каждого пятого опрошенного (21%). В настоящее время сами являются студентами ещё 5%. Преподаватели вузов есть в семье у 5% участников опроса.

Опрос по телефону среди 1600 граждан РФ 18 лет проведен 19 января 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 25 января ассоциируется у граждан страны с именинами Татьян.

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