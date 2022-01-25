Оклахома-сити, США, 25 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:110.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого дабл-дабл из 31 очка и 10 результативных передач. В составе «Чикаго» центровой Никола Вучевич сделал дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.

«Чикаго» одержал 29-ю победу в 46 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» потерпела 33-е поражение в 47 играх и идёт на 28-м месте.

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