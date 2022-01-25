Нижневартовск, Югра, , 11:46 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) начинающая автомобилистка сбила двух подростков на тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по ХМАО.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожно транспортное происшествие случилось 24 января в 20:05 по местному времени (18: 05 мск) на улице 60 лет Октября в Нижневартовске. Управляя автомобилем «Ниссан», 22-летняя девушка пыталась увернуть от выезжающей с прилегающей территории машины, не справилась с управлением и выехала на тротуар, где находились двое подростков.

В итоге, школьники 16 и 17 лет, получили травмы. Отмечается, что водительский стаж женщины составляет один год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области водитель сбил на тротуаре дочь и мать. Возбуждено уголовное дело.

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