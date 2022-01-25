Москва, 25 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Москве увеличится количество контролёров, которые следят за ношением масок в общественном транспорте, сообщил 25 января руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма «Омикрон» «Организатор перевозок» усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы», — сказал он.

По его словам, на 50% увеличилось количество контролёров, которые отслеживают соблюдение масочного режима. Теперь исполнение санитарных требований будут отслеживать около 700 человек.

Султанов призвал пассажиров правильно носить маски, чтобы она полностью закрывала нос и рот.