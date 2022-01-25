Керчь, Крым, , 11:44 — REGNUM Подпольное казино ликвидировано в Керчи сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, подозреваемые в организации незаконного бизнеса задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 января. Операцию проводили при силовой поддержке Росгвардии.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пресечена противоправная деятельность межэтнической преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности на территории Республики Крым», — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, работу игорного зала организовали четверо жителей Керчи. Сотрудниками УФСБ было изъято оборудование — девять комплектов компьютерной техники. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии задержали подозреваемых в организации незаконного покерного клуба.