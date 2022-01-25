Финикс , США, 25 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:109.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 33 очка. В составе «Юты» защитник Джордан Кларксон набрал 22 очка.

«Финикс» одержал 37-ю победу в 46 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 18-е поражение в 48 играх и идёт на седьмом месте.

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