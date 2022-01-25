Вашингтон, 25 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Продюсер Дин Девлин («День независимости», «Звёздные врата») снимет фантастический сериал «Ковчег» (The Ark) для телеканала Syfy. Об этом 25 января пишет «Мир Фантастики».

Цитата из х/ф «День независимости». Реж. Роланд Эммерих. 1996. США Злой инопланетянин

Шоу перенесёт зрителей в будущее и расскажет о космическом колонизаторском судне «Ковчег», которое совершает полёт к другим планетам. По пути корабль терпит крушение и в живых остаётся лишь небольшая группа людей — теперь им предстоит сделать всё возможное, чтобы спасти человечество.

Известно, что сериал будет состоять из 12 эпизодов. Дата премьеры пока не сообщается.