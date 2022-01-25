Элиста, 25 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Калмыкии задержаны подозреваемые в незаконном лишении свободы жителя Московской области и вымогательстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 25 января.

Fidh.org Арест

Потерпевшего злоумышленники удерживали в одном из частных домов Элисты. Двое местных жителей в течение нескольких дней, угрожая и применяя силу, вымогали у него 10 млн рублей и имущество. Мужчина рассказал, что преступники не только избивали его, но и применяли пневматическое оружие. В ходе обыска полицейские изъяли четыре пневматические пули.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч.2 ст.127 УК РФ) и вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Полиция разбирается в случившемся.