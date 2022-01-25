Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге дочь до смерти забила пожилую мать в ее квартире в Выборгском районе города. Об этом 25 января сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

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Тело пенсионерки было обнаружено вечером 23 января в одной из квартир дома 24 по Северному проспекту в Санкт-Петербурге. Во время осмотра полицейские зафиксировали у погибшей 69-летней женщины множественные переломы грудной клетки, гематомы, кровоподтеки и ссадины различных частей тела.

По подозрению в совершении преступления, на месте происшествия была задержана 46-летняя безработная дочь убитой. В отношении нее был составлен протокол о мелком хулиганстве за нецензурную брань. После чего она была доставлена в отдел полиции и помещена в изолятор временного содержания.

«24 января было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего)», — добавил собеседник агентства.