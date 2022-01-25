Владивосток, 25 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В центре Владивостока появится почти 400 парковочных мест для автомобилей — пилотный проект управления платным парковочным пространством заработает до конца апреля в рамках информационной системы «Цифровое Приморье», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

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По словам мэра Владивостока Константина Шестакова, один из важных сервисов, которые реализуются на территории города, — управление платным парковочным пространством.

«Будет введено не менее 3520 парковочных мест. В том числе в городе должны быть размещены плоскостные парковки на улицах Светланская, Ивановская, Московская, Жигура, в районе Снеговая Падь. Их количество в последствии может быть увеличено. До 30 апреля пилотным проектом запускаем сервис платного парковочного пространства на улицах Светланская, Фонтанная, Пологая, Прапорщика Комарова, Пограничная, на 395 машиномест», — пояснил глава приморской столицы.

Губернатор региона отметил, что «Цифровое Приморье» — это уникальный и важный проект, который позволит повысить качество среды проживания исходя из потребностей жителей края, и призвал соблюсти заявленные сроки его реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, въезд в центр Санкт-Петербурга на платной основе может быть организован в течение ближайших лет.