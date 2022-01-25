Нур-Султан, 25 января 2022, 11:42 — REGNUM Казахстан в первые часы после аварии в энергосистеме увеличил экспорт электроэнергии в Россию до 750 МВт из-за избытка мощности, сообщил 25 января РИА Новости источник в российской компании «Интер РАО».
По его словам, в первые часы после аварии Казахстан увеличил экспорт в РФ до 750 МВт.
Как сообщало ИА REGNUM, отключение электроэнергии в ряде районов Казахстана 25 января было вызвано аварийным отключением на высоковольтной ЛЭП.
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