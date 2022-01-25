Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Казахстан в первые часы после аварии в энергосистеме увеличил экспорт электроэнергии в Россию до 750 МВт из-за избытка мощности, сообщил 25 января РИА Новости источник в российской компании «Интер РАО».

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«До аварии был переток из России в Казахстан, а после аварии — из Казахстана в Россию, так как основная генерация Казахстана на севере страны и ей нужно выдавать мощность», — сказал собеседника агентства.

По его словам, в первые часы после аварии Казахстан увеличил экспорт в РФ до 750 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение электроэнергии в ряде районов Казахстана 25 января было вызвано аварийным отключением на высоковольтной ЛЭП.

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