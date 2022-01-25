София, , 11:41 — REGNUM Сотни представителей молодежного крыла болгарской партии ВМРО и ряда местных студенческих движений собрались у здания болгарской правительственной резиденции «Бояна» с требованием отложить запланированные переговоры премьер-министра Болгарии Кирила Петкова с главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевски. Об этом 25 января сообщает БТВ.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Руки прочь от истории!» и «Не время для заздравных тостов!», а также скандируют антиправительственные и националистические лозунги.

«Стороны говорят о регулярном авиасообщении и экономических контактах, но не говорят о правах болгар в Северной Македонии, — заявил одним из организаторов акции Александр Сиди. — Подобные межгосударственные консультации возможны лишь после полного примирения между Софией и Скопье».

В данный момент полиция не вмешивается в ход акции. Тем не менее, правоохранители получили приказ использовать спецсредства для разгона несанкционированного мероприятия в случае совершения провокации со стороны митингующих лиц.

Напомним, Д. Ковачевски находится в Софии с официальным визитом. В программе его пребывания в Болгарии — контакты с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром страны Кирилом Петковым, членами болгарского правительства и парламента.