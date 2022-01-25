Лима, , 11:56 — REGNUM Тихоокеанский альянс выразил 24 января готовность оказать сотрудничество и помощь Перу в ликвидации последствий разлива нефти в Ла-Пампилья. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Встреча лидеров Тихоокеанского альянса Gobierno de Chile

Альянс предложил свою помощь в решении экологических, социальных и гуманитарных проблем, вызванных бедствием, а также призвал Перу запросить помощь у государств-наблюдателей. Общественное заявление было опубликовано в официальном аккаунте альянса в твиттере.

Тихоокеанский альянс — это региональная кооперация, состоящая из Чили, Колумбии, Мексики и Перу, целью которой является свободный оборот товаров и капитала в рамках стран-членов. Наблюдателями организации являются 60 стран по всему миру.

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