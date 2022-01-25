Оренбург, , 11:41 — REGNUM В Оренбурге избрана мера пресечения в отношении третьего фигуранта по резонансному делу о поставках продуктов питания в детские сады. Как сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города, товаровед компании будет находиться под домашним арестом до 19 февраля.

Суд George Hodan

Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном в группе в особо крупном размере, при организации общественного питания в детских садах Оренбургской области. Под видом натуральных молочных продуктов поставлялись дешевые заменители и их аналоги.

Напомним, 14 января 14 и 18 января по этому же делу избрана мера пресечения в отношении двух мужчин. Они заключены под стражу. Ранее правоохранители заявили о том, что в школы и детсады региона осуществлялись поставки продуктов питания низкого качества и зараженных кишечной палочкой.

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