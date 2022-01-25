Москва, , 11:40 — REGNUM Депутаты Госдумы от КПРФ будут настаивать на снятии с рассмотрение законопроекта о муниципальной власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

Николай Коломейцев Duma.gov.ru

«КПРФ будет настаивать на снятии законопроекта с рассмотрения… Законопроект — это все равно, что срубить у дерева корни», — объяснил Коломейцев.

Он возмущен тем, что инициативой «упраздняются низовые звенья».

«У нас предлагается лишить возможности граждан обращаться по вопросам и за тридевять земель ехать за справкой. Законопроект вносит элемент дестабилизации», — отметил парламентарий.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об организации местного самоуправления в России. Первое чтение законопроекта состоится 25 января.

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