Калуга, , 11:56 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил учащуюся молодёжь с днём российского студенчества. Об этом 25 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Студенты Kremlin.ru

«Несмотря на то, что история этого замечательного праздника насчитывает более двух с половиной столетий, он по-прежнему наполнен энергией молодости. Уверен, что нынешнее поколение калужского студенчества будет во главе всех позитивных изменений в жизни нашего региона и страны, сыграет значимую роль в научно-техническом прогрессе, развитии цифровой экономики, предпринимательства, образования и медицины», — отметил Владислав Шапша

По данным Калугастата, в 2020—2021 учебном году в регионе действовало восемь государственных и три негосударственных образовательных организаций высшего образования, в которых обучались 19 тыс. 873 студента. Из них 1 тыс. 821 человек обучался по очной форме обучения (54,5%), 1009 человек — по очно-заочной (5%), 8 тыс. 43 — по заочной (40,5%). Приём на первый курс в ВУЗы составил 4 тыс. 916 человек, выпущен 3 тыс. 521 человек. Среднее профессиональное образование получали 19 тыс. 992 студента.

Читайте ранее в этом сюжете: Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российского студенчества