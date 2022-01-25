Париж, , 11:40 — REGNUM Трансфер нападающего санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна во французский «Лион» не состоялся из-за финансовых запросов игрока. Об этом 25 января сообщает Actufoot.

Сердар Азмун Кирилл Венедиктов

Отмечается, что «Лион» не потянул финансовые запросы 27-летнего иранского футболиста.

По информации источника, удовлетворить эти запросы были готовы только два клуба — немецкий «Байер» и итальянский «Милан». В итоге игрок склонился к варианту продолжения карьеры в Германии.

Ранее сообщалось, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Он перейдёт в немецкий клуб летом 2022 года, после того как истечёт срок его контракта с «Зенитом».

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