Саратов, , 11:59 — REGNUM В Саратовских школах третий раз за две недели экстренные службы обследуют школы. Учебный процесс прерван, сообщает мэрия.

Эвакуация Pixabay.com

«В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается», — говорится в сообщении, распространенном городской администрацией 25 января.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 13 января прошла повсеместная эвакуация детей и сотрудников из образовательных учреждений из-за поступивших сообщений о якобы их минировании. 21 января здания школ и детских садов вновь проверяли из-за угрозы взрыва, родителей попросили забрать детей по домам. В обоих случаях подозрительных предметов в зданиях не обнаружили.

Читайте также: «Угроза? Фейк? Тренировка?» — соцсети об эвакуации школ в Саратове

Читайте также: В Уфе вновь сообщили об эвакуации учеников и сотрудников из школ