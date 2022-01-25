Ставрополь, 25 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум.

В Ставропольском крае в течение двух лет существенно сократится очередь на получение жилья для детей-сирот. Станут обладателями новых квартир 756 лиц из этой категории, сообщил губернатор края Владимир Владимировпо итогам совещания с министрами и главами муниципалитетов, на котором обсуждались вопросы реализации краевой жилищной программы для детей-сирот.⠀«В этом году (2022 год) 323 очередника уже станут новоселами. Еще для 433 детей-сирот начнем строительство жилья — эти дома планируем сдать в эксплуатацию в 2023-м», — написал губернатор на свой странице в соцсети Instagram.⠀По словам Владимирова, власти региона уже начинают реализацию новых этапов жилищной программы. Так, определяются территории для дальнейшего строительства жилья для сирот.