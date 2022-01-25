Токио, , 11:38 — REGNUM Square Enix выпустила финальный трейлер ролевого экшена Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Его опубликовали на официальном YouTube-канале компании.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Скриншот с YouTube

В ролике разработчики подробнее рассказали о сюжете проекта, его персонажах и боевой системе. Они также напомнили, что релиз Stranger of Paradise состоится 18 марта 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Добавим, что Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin покажет альтернативную версию сюжета оригинальной Final Fantasy, вышедшей в 1987 году.

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