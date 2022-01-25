Москва, 25 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на дополнительную поддержку многодетных семей, разработали депутаты Госдумы от фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Предлагаем возможность не выплачивать НДФЛ со взрослых членов семей, при условии, если на каждого члена семьи получается либо менее прожиточного минимума, либо сумма, с которой считается НДФЛ, не превышает прожиточный минимум», — отметил Миронов.

По подсчетам авторов инициативы, в случае принятия закона в среднем каждая многодетная семья получит дополнительный доход в течение месяца в размере около 10 тыс. рублей.

Законопроект направлен на получение заключения в правительство РФ.

Читайте также:Жителям России напомнили о малоизвестных льготах