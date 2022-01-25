Эксперимент правительства Петербурга по уборке тротуаров провалился
Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Эксперимент по передаче жилищным службам обязанностей по уборке тротуаров в центре города провалился. Об этом 25 января сообщил депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский, опубликовав ответ председателя комитета по благоустройству Василия Пониделко на своей странице «ВКонтакте».
"Опыт передачи в уборку узких тротуаров исторического центра города жилищным организациям показал неэффективность этой меры. Основной причиной явилось то, что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время», — говорится в ответе председателя комитета по благоустройству.
В комитете планируют использовать различные методы, которые могут помочь при уборке города от снега и наледи. В частности, в городе исключат сооружения водосточных труб, которые приводят к наледи из-за вытеканий в период повышения температуры.
Помимо этого дорожные специализированные предприятия (ДСП) проведут работы по выявлению конструкций, которые сужают тротуар и мешают уборке города. В случае, если установленные конструкции на нарушают нормы размещения, будут внесены изменения в дорожные карты движения техники, осуществляющей уборку города.
Для того, чтобы получить доступ к территориям, к которым проезд затруднён из-за припаркованных машин, в Петербурге установили дополнительные дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками, фиксирующими время действия ограничения. Такая мера позволит освободить на время территории и осуществить очистку зон от снега.
Напомним, за прошедшую неделю в Петербурге вывезли более 312 тысяч кубометров снега. Ежедневно город убирают от снега более тысячи единиц техники и около 1200 дворников.