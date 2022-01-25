Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Эксперимент по передаче жилищным службам обязанностей по уборке тротуаров в центре города провалился. Об этом 25 января сообщил депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский, опубликовав ответ председателя комитета по благоустройству Василия Пониделко на своей странице «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

"Опыт передачи в уборку узких тротуаров исторического центра города жилищным организациям показал неэффективность этой меры. Основной причиной явилось то, что дорожные предприятия работают круглосуточно, а жилищные выполняют работы в дневное время», — говорится в ответе председателя комитета по благоустройству.

В комитете планируют использовать различные методы, которые могут помочь при уборке города от снега и наледи. В частности, в городе исключат сооружения водосточных труб, которые приводят к наледи из-за вытеканий в период повышения температуры.

Помимо этого дорожные специализированные предприятия (ДСП) проведут работы по выявлению конструкций, которые сужают тротуар и мешают уборке города. В случае, если установленные конструкции на нарушают нормы размещения, будут внесены изменения в дорожные карты движения техники, осуществляющей уборку города.

Для того, чтобы получить доступ к территориям, к которым проезд затруднён из-за припаркованных машин, в Петербурге установили дополнительные дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками, фиксирующими время действия ограничения. Такая мера позволит освободить на время территории и осуществить очистку зон от снега.

Напомним, за прошедшую неделю в Петербурге вывезли более 312 тысяч кубометров снега. Ежедневно город убирают от снега более тысячи единиц техники и около 1200 дворников.