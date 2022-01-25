Барнаул, 25 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия») видит перспективы в создании крупных агломераций для решения экономических проблем регионов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM недавнее заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который, в частности, отметил, что в случае объединения агломерации с центром в Татарии республика только выиграет (получит не только новые рынки, но и трудовые ресурсы), он пояснил:

NASA Московская городская агломерация

«Москва уже давно стала финансово-экономическим центром России и фактически является городом приезжих. Здесь она несильно отличается от других крупных столиц мира. Создать несколько таких же крутых агломераций, как говорит руководитель Счетной палаты, в России, в принципе, возможно, но для этого необходимо «ослабить» саму Москву, «лишить» ее права на владения ориентировочно 80-ю процентами всех капиталов страны (Собянин, думаю, не обидится, так как сам является выходцем из регионов).

А для этого нужно серьезно переформатировать бюджетное и налоговое законодательство. В частности, бизнес должен будет платить налоги лишь там, где ведет свою деятельность, в первую очередь, это, конечно, касается крупных сырьевых компаний и производителей львиной доли национального продукта.

К примеру, Тюмень могла бы уже давно стать ещё одним таким центром, если бы налоги оставались там. Тогда и только тогда мы сможем увидеть появление новых финансово-экономических центров. Лично я думаю, что это слово больше подходит для оформления идеи Алексея Кудрина».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 2022 года на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России необходимо создавать крупные агломерации, которые могли бы конкурировать с Москвой. По его словам, одна из таких агломераций могла бы появиться в Поволжье, а ее центром может стать Татария.

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