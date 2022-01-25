Бухарест, 25 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Власти Бухареста рассматривают вопрос об активизации работы метрополитена. Об этом 25 января сообщает Бухарестское телевидение.

(сс) usadifranci Метро

Согласно официальной информации, в ближайшее время компания Metrorex, обслуживающая основные направления бухарестского метро, выделит дополнительные составы для увеличения пропускной способности системы и эффективного обслуживания пассажиров.

«Учитывая, что за последние несколько дней пассажиропоток «подземки» вырос втрое, мы должны привлечь все имеющиеся ресурсы, чтобы осуществить необходимые объемы перевозок», — говорится в заявлении мэрии Бухареста.

Напомним, метрополитен Бухареста являлся единственной структурой, не прекращавшей свою работу в ходе всеобщей городской забастовки транспортников 19 — 24 января нынешнего года. Ранее в ходе акций протестов водителей автобусов, троллейбусов и трамваев в румынской столице было полностью прекращено движения наземного транспорта.