Челябинск, 25 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В школах Челябинска 25 января снова отменили очные занятия. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Причиной стали новые анонимные сообщения о минировании. Правоохранительные органы ведут проверку по фактам таких сообщений. Всего в городе насчитывается 189 зданий школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее школы города «минировали» на прошлой неделе. Тогда никаких опасных предметов в зданиях не нашли.