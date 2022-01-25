Москва, 25 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В РФ насыщенность торговыми центрами стала уже сопоставима со среднеевропейской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в Москве в 2021 году объем ввода торговых площадей оказался максимальным за пять лет.

Торговый центр

«На сегодня завершается строительство объектов, начатых до пандемии, причем основной вклад внесли центры на месте рынка «Садовод», ТРЦ «Город Косино» — для жителей Новокосино, Некрасовки, Кожухово, Люберец и долгострой у Павелецкого вокзала, — сказал Цыганов. — Темпы ввода новых площадей будут уже меньше, так как по России достигнута сопоставимая со среднеевропейской насыщенность ТРЦ на тысячу жителей, а в Москве этот уровень так и превышен».

А главное, как подчеркнул Цыганов, формируется тренд на изменения в формате торговли, когда магазины city-формата и онлайн-торговля становятся всё более популярными.

«При этом ТРЦ приобретают вид досуговых и развлекательных центров. Упор смещается на развлекательный функционал с увеличением значимости фуд-кортов, шоу-румов популярных брендов, предоставления относительно простых косметологических услуг, тренажерных и примерочных залов, пунктов выдачи товара, развлекательных услуг, кинотеатров и т.д. Это уже учитывается при проектировании, а в некоторых уже действовавших ТРЦ была проведена соответствующая реконструкция», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России онлайн-торговля продолжит наращивать темпы роста за счет покрытия новых районов.