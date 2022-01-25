Лос-Анджелес, США, 25 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Американская певица Тейлор Свифт высказалась относительно заявления британского музыканта и участника группы Gorillaz Дэймона Албарна. Об этом 25 января пишет Billboard.

Jana Zills Тейлор Свифт

Певица опровергла слова Албарна о том, что она не сама пишет песни. «Я была Вашей поклонницей, пока не увидела это. Я пишу ВСЕ свои песни. Ваша мнение совершенно ложно и разрушающе. Не обязательно, чтобы вам нравились мои треки, но пытаться дискредитировать то, что я сочиняю, — это полная жесть», — обратилась она к музыканту.

Ранее Албарн в одном из интервью утверждал, что Свифт не пишет самостоятельно слова к своим песням. Он заявил, что певица пишет текст в соавторстве: «Я никого не ненавижу, я просто говорю, что есть большая разница между автором песен и человеком, который пишет песни в соавторстве».