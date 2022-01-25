Тбилиси, 25 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 74 200 исследований на SARS-CoV-2 выявили 15 762 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 25 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 075 154 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 972 745 победили инфекцию, в том числе 5160 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 774 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 42 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4595 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2064.

Днём ранее в Грузии в ходе 35 082 исследований выявили 7947 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5550 человек, скончался 31 пациент с COVID-19.