Лима, 25 января 2022, 11:54 — REGNUM Призывы к сбору волос для ликвидации последствий разлива нефти 15 января распространились в социальных сетях Перу. Однако министерство окружающей среды призывает отказаться от малоэффективного метода. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Эдгар Дега. Женщина, расчесывающая волосы. 1895
Эдгар Дега. Женщина, расчесывающая волосы. 1895

Организаторы сбора волос, в число которых входит и муниципалитет Лимы, заявляют, что «все собранные волосы будут использованы для изготовления инструментов для очистки моря». Подобные призывы звучат даже из официальных источников.

Пользователи сетей, принявшие участие в кампании, посетовали, что министерство сделало заявление слишком поздно, уже после того, как многие граждане сдали не только свои волосы, но и мех домашних питомцев.

Министерство окружающей среды Перу опровергает действенность «волосяных ловушек», предупреждая, что подобные манипуляции, напротив, вредят экосистемам, увеличивая количество отходов в морях. Природоохранники объясняют, что современные методы, такие как установка барьеров и скиммеров, будут гораздо более эффективны.

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