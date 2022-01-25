Лима, 25 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Призывы к сбору волос для ликвидации последствий разлива нефти 15 января распространились в социальных сетях Перу. Однако министерство окружающей среды призывает отказаться от малоэффективного метода. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Эдгар Дега. Женщина, расчесывающая волосы. 1895

Организаторы сбора волос, в число которых входит и муниципалитет Лимы, заявляют, что «все собранные волосы будут использованы для изготовления инструментов для очистки моря». Подобные призывы звучат даже из официальных источников.

Пользователи сетей, принявшие участие в кампании, посетовали, что министерство сделало заявление слишком поздно, уже после того, как многие граждане сдали не только свои волосы, но и мех домашних питомцев.

Министерство окружающей среды Перу опровергает действенность «волосяных ловушек», предупреждая, что подобные манипуляции, напротив, вредят экосистемам, увеличивая количество отходов в морях. Природоохранники объясняют, что современные методы, такие как установка барьеров и скиммеров, будут гораздо более эффективны.