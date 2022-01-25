Ростов-на-Дону, 25 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) с авиарейса сняли пассажира, устроившего дебош на борту. Самолёт был вынужден вернуться на стоянку.

Donland.ru Первый борт в аэропорту «Платов»

Диспетчеры получили информацию о буйном пассажире рейса Ростов-на-Дону — Шарм-эль-Шейх утром 24 января, пишет телеграм-канал Aviaincident. Борт вынужден был вернуться с перрона на стоянку.

К воздушному судну была вызвана полиция.