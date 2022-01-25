Москва, , 11:28 — REGNUM Законопроект об организации местного самоуправления ликвидирует местное самоуправление. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

«Законопроект ликвидирует местное самоуправление и продолжает деградацию партийной системы в стране», — отметил Миронов.

Он назвал большой ошибкой предложение законопроекта о ликвидации сельских поселений.

«Ликвидация сельских поселений, власти которых максимально приближены к людям — большая ошибка», — подчеркнул парламентарий.

Опасения также вызывает положения о новых полномочиях губернаторов снять с должности любого неугодного главу муниципального образования.

«Фракция категорически против законопроекта», — сообщил Миронов.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об организации местного самоуправления в России. Первое чтение законопроекта состоится 25 января.

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