Москва, 25 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В России 25 января ассоциируется у граждан страны с именинами Татьян. День Святой Татьяны назвали 40% опрошенных, День студента — 23%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

RIA Novosti Татьянин день

Чаще Татьянин день ассоциируется у опрошенных с поздравлением всех Татьян (56%), концертами и гуляниями студентов (26%), сессией в вузе (12%), церковной службой (7%) и медовухой (4%).

В Татьянин день проводили капустники в вузе 6%, поздравляли женщин с именем Татьяна 4%, праздновали с однокурсниками — 4%, в кругу семьи — 3%, с друзьями — 2%. Ни разу не отмечали Татьянин день 56% граждан.

Опрос по телефону проведён 19 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ежегодно рождается около 230 — 250 девочек с именем Татьяна.

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