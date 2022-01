Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Skydance Interactive анонсировала продолжение VR-игры The Walking Dead: Saints & Sinners. Вторая часть выйдет с подзаголовком Chapter 2: Retribution, пишет «Игромания» 25 января.

Зомби Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США

Издание отмечает, что продолжение Saints & Sinners станет полностью самостоятельной игрой, а не дополнением. Релиз ожидается в 2022 году на гарнитурах Oculus Quest.

Напомним, что игра The Walking Dead: Saints & Sinners основана на популярной серии комиксов Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы». Её релиз состоялся в 2020 года.

