Вашингтон, 25 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Skydance Interactive анонсировала продолжение VR-игры The Walking Dead: Saints & Sinners. Вторая часть выйдет с подзаголовком Chapter 2: Retribution, пишет «Игромания» 25 января.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

Издание отмечает, что продолжение Saints & Sinners станет полностью самостоятельной игрой, а не дополнением. Релиз ожидается в 2022 году на гарнитурах Oculus Quest.

Напомним, что игра The Walking Dead: Saints & Sinners основана на популярной серии комиксов Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы». Её релиз состоялся в 2020 года.