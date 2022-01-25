Джакарта, , 11:27 — REGNUM Индонезия заключила соглашение об экстрадиции с Сингапуром, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

На подписании соглашения присутствовали президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

«Я тепло приветствую достижение ряда соглашений между двумя странами, обмен письмами между министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии и министром-координатором национальной безопасности Сингапура. Затем соглашение об экстрадиции, совместное заявление министров двух стран относительно сотрудничества в области обороны и безопасности», — заявил президент Индонезии.

Министерство иностранных дел Индонезии признало, что переговоры по договору об экстрадиции между двумя странами вызвали споры.

Как сообщало ИА REGNUM, на первой двусторонней встрече с 2019 года главы Индонезии и Сингапура согласуют три соглашения о сотрудничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Индонезии и Сингапура обсудят оборону и соглашение об экстрадиции