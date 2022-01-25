Луганск, 25 января 2022, 11:26 — REGNUM Вмешательство стран Запада в конфликт внутри Украины препятствует достижению договоренностей на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом 25 января заявил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Мирошник добавил, что возобновление переговоров контактной группы происходит на фоне «продолжающихся поставок вооружения и прибытия иностранных инструкторов и наемников на Украину».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что ситуация вокруг Украины рискует обернуться полномасштабной войной.
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