Пермь, 25 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Перми бывшая автобаза администрации выставлена на продажу. Объявление опубликовано на интернет-площадке avito.ru, сообщают СМИ.

Pixabay.com Деньги

Здание МУП «Автобаза» расположено на улице Героев Хасана, 55. Оно продается за 60 млн рублей.

Как указано в объявлении, трехэтажное офисное здание площадью 1870 квадратных метров построено в 1985 году. Возле здания есть парковка для автомобилей сотрудников и посетителей на 60 машиносмест. Сейчас офисные помещения автобазы сдаются в аренду.