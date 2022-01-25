Кабул, , 11:25 — REGNUM Командир 209-го армейского корпуса «Аль-Фатх» маулави Атаулла Омари заявил, что те, кто хочет противостоять Исламскому Эмирату в Афганистане и осуществлять действия, направленные на подрыв безопасности, потерпят поражение.

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Аттаулла Омари, никого конкретно не называя, говорит, что есть силы, которые пытаются создать атмосферу смятения и неуверенности.

Он также сообщил, что все подразделения 209-го корпуса находятся в боеспособном состоянии, и что в эти подразделения набраны профессионалы Исламского Эмирата.

«Я советую тем, кто хочет войны и нарушения мира, им нужна армия, подобная армиям Запада», — сказал Омари.

Высокопоставленный военный добавил, что за последние три месяца 209-й корпус сформировал 32-тысячную группировку, все офицеры которой опытные профессиональны.

Губернатор Балха также объявил об усилиях по обеспечению безопасности.

«В большинстве уездов, таких как Балх, Чахар-Болак, Дехдади и Долатабад, я встречался с местными властями, ознакомился с их работой и сказал, что они должны работать для решения проблем людей», — сказал маулави Кудратулла Абу Хамза, губернатор Балха.

Ответственность за обеспечение безопасности в провинциях Фарьяб, Сарипуль, Джаузджан, Балх и Саманган лежит на корпусе «Аль-Фатх», штаб которого находится в провинции Балх.