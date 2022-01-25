Сент-Пол, США, 25 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторил достижение форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 25 января сообщает пресс-служба лиги.

Khl.ru Кирилл Капризов

Капризов достиг отметки в 100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ — 44 шайбы и 56 результативных передач. Для этого ему понадобилось 92 матча. Такой же результат у Макдэвида.

Из действующих игроков НХЛ быстрее до этой отметки добирались только нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (77 матчей), форварды «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (80) и Евгений Малкин (89).