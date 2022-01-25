Улан-Удэ, 25 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На дорогах Бурятии в 2021 году зарегистрировано 964 ДТП, в результате которых 114 человек погибли, 1269 — получили травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Яма на дороге

Число аварий по вине водителей снизилось на 6,3% — до 845, тогда как пешеходы спровоцировали 113 происшествий (+9,7%). Кроме того, за 12 месяцев произошло 325 ДТП с сопутствующими дорожными условиями, в которых погибло 25 человека и 422 получили ранения.

«В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 2326 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц», — отметили в ведомстве.