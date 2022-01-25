Сеул, , 11:19 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 11 513 человек. Об этом 25 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 25 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 584 039 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 40 098 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 847 168 человек. Уровень полной вакцинации составил 85,4%.

«Бустерную» дозу получили 294 712 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 25 542 852 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 8571 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 749 979.