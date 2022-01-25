Ставрополь, , 11:18 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачили группу сбытчиков фальшивых денег, поставляемых из Москвы. Организовали поставку двое жителей города Невинномысска. Мужчина пересылал поддельные денежные купюры из столицы в посылках, а женщина реализовывала их в магазинах города, сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Факт сбыта денег вскрыли в декабре 2020 года. Было возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина в настоящее время отбывает наказание за раннее совершенное преступление в одном из исправительных учреждений Саратовской области.

По решению Невинномысского городского суда ему вынесен обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком на семь лет и восемь месяцев в колонии строгого режима. Его подельница получила два с половиной года условно с испытательным сроком на три года.