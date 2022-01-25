Канберра, 25 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Рост цен на бензин и бум на рынке недвижимости способствовали повышению индекса потребительских цен (ИПЦ) в Австралии на 1,3% в последнем квартале 2021 года, в результате чего годовой рост составил 3,5%. Об этом 25 января сообщил телеканал Nine News.

ИА REGNUM Цены

Новые данные Статистического бюро Австралии показывают, что наиболее значительный рост цен в декабрьском квартале был на новое жилье (+4,2%) и автомобильное топливо (+6,6%).

«Нехватка строительных материалов и рабочей силы в сочетании с сохраняющимся высоким спросом на новое жилье способствовали росту цен на недавно построенные дома, таунхаусы и квартиры», — написала в отчете глава отдела статистики цен Мишель Маркуадт.

«Цены на топливо снова выросли в четвертом квартале, что привело к рекордному ценовому уровню второй квартал подряд», — добавила Маркуадт.